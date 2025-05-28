Концерты Ани Лорак потребовали отменить из-за сообщений о связи с ВСУ

Концерты певицы Ани Лорак на Ставрополье оказались под угрозой срыва, сообщает Kp.ru. Местные активисты просят отменить выступления из-за слухов о связи артистки с ВСУ.

© Passion.ru

В Ставропольский край Лорак должна приехать в августе этого года. Концерты запланированы в столице региона и в Ессентуках. Однако общественники потребовали перед этими шоу проверить деятельность вокалистки.

«Как-то это не очень правильно, не находите? Стоит ли нам давать ей сцену в нашем городе? И кто вообще одобрил ее выступление в Ставрополе?» - возмущаются активисты.

К слову, поводом для беспокойства послужила информация, что Ани Лорак якобы спонсировала ВСУ. Однако сама певица эти слухи опровергала. Более того, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин тоже высказывался насчет артистки. Он отмечал, что ее уже проверяли и не нашли данных, подтверждающих, что она действительно перечисляла деньги ВСУ.

Ранее СМИ сообщили, что Ани Лорак тайно обновила свой украинский паспорт.