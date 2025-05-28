Алла Довлатова похвасталась квартирой за 56 млн рублей

Телеведущая Алла Довлатова похвасталась новой квартирой за 56 млн рублей, которую приобрела для дочери. В новом выпуске передачи «Звезды сошлись» на НТВ она рассказала, что теперь ей предстоит сделать там ремонт.

Инициаторами покупки недвижимости в Москве стали родители Довлатовой — они захотели, чтобы у их внучки была собственная квартира. Изначально актриса рассчитывала, что получит «двушку» площадью 58 квадратных метров, однако размер жилого пространства увеличился в ходе строительства до 60 «квадратов». Из-за этого телеведущей пришлось доплатить.

Квартира без ремонта, из-за чего Алле придется обустраивать ее самой. Однако Довлатовой не привыкать: за свою жизнь она с нуля отремонтировала три своих квартиры и построила дом.

«Прихожая здесь будет оливковой, а вот гостиная — бежевой. Спальню сделаем персиковой, в кухне молочный цвет, слоновая кость», — обрисовала она планы на благоустройство.

В двухкомнатном жилище предусмотрены два санузла. Для этих помещений Довлатова уже присмотрела итальянскую плитку. Кухню расширят путем объединения с лоджией, а сама спальня будет разбита на зоны — в самом центре будет двуспальная кровать, а в углу разместится стол с компьютером для работы.

Довлатова отметила, что сейчас цена такой квартиры доходит до 56 млн рублей, однако ей удалось купить ее в два раза дешевле — на стадии строительства цены были ниже. При этом ключи телеведущей отдали с опозданием на полгода.