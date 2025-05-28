Продюсер высказался о живущей в США дочери Агутина и Варум

Продюсер Сергей Дворцов предрек успешную карьеру дочери артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавете. Его комментарий приводят «Страсти».

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26-летняя Елизавета развивает музыкальную карьеру в США и выступает со своей рок-группой Bruuvy в ночных клубах. По мнению Дворцова, дочь знаменитых исполнителей ждет большое будущее за рубежом.

«Она очень яркая, эпатажная, достаточно талантливая девочка известных родителей», — заявил продюсер.

Он отметил, что девушка станет звездой и сможет превзойти Агутина и Варум.

Спикер добавил, что в случае возвращения в Россию Елизавета быстро станет популярной благодаря родителям.

«На их именах она бы могла выехать свободно», — считает Дворцов.

Ранее Агутин высказался о Елизавете, с ранних лет живущей в США. Артист выразил сожаление, что его дочь не знакома с русской культурой.