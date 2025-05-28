Лидер «Пасаша» раскрыл секрет названия группы

Лидер коллектива «Пасаш» Павел Редько отметил, что выбрал название для группы буквально накануне первого выступления.

© nsn.fm

Среди участников группы «Пасаш» один Паша и три Саши, потому название, отсылающее к музыкальному пассажу, отлично подошло коллективу, рассказал его лидер, музыкант и композитор Павел Редько в пресс-центре НСН.

«Мы готовились к дебютному концерту, уже надо было клеить афиши и запускать рекламу. Как-то затянули с названием, едем, я позвонил товарищу, что надо что-то придумать. Начали мозговой штурм. Появилась мысль, что есть музыкальный пассаж, магазин Пассаж. Зашли в интернет и посмотрели, что где-то в Англии есть группа The Passage. Ну а мы в России, так и составили. Потом уже когда сыграли наш первый концерт, у нас спросили: "А у вас название – это Саша и Паша?". Я удивился, как до этого додумались, потому что мы даже не думали об этом. Самое интересное, что у нас был состав – один Паша и три Саши, это очень удобно. Так получилось и так сошлись звезды», - рассказал он.

Официальная презентация дебютного альбома группы под названием «Все впереди» пройдет в Москве в декабре 2025 года. Ранее Редько также рассказал «Радиоточке НСН», что в альбоме будут представлены и дуэтные композиции с Артуром Беркутом и Дмитрием Борисенковым.