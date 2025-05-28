Безрукова рассказала, как ее спасли врачи после укуса сколопендры

Актриса Ирина Безрукова рассказала, как ее спасли врачи после укуса ядовитой сколопендры. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», она вспомнила историю во время общения с журналистами на премьере циркового шоу «Сны Пушкина».

В беседе с прессой Безрукова сказала, что желает скорейшего выздоровления музыканту Филиппу Киркорову, который сейчас находится в больнице. Артистка уверена, что российские медики лучшие и смогут оказать помощь поп-королю.

«На проекте "Последний герой" меня хотели отправить в филиппинскую клинику, но там очень все примитивно, я отказалась и восстанавливалась в России. Меня укусила ядовитая сколопендра и нога была в таком состоянии, что я уже очень опасалась, она уже была темно-малинового цвета и не вмещалась ни в какую обувь», — рассказала Безрукова.

Напомним, что 25 апреля Киркоров получил ожоги из-за фейерверков, которые подожгли его костюм во время выступления. 23 мая стало известно, что артисту потребовалась госпитализация из-за возникших осложнений. СМИ сообщали, что у певца развился частичный некроз кожи, рожистое воспаление и лимфаденопатия.