СМИ: Дочь Анастасии Волочковой не стала оформлять брак с возлюбленным

Дочь экс-балерины Анастасии Волочковой, как оказалось, не оформляла брак со своим избранником в ЗАГСе.

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По данным KP.RU Ариадна Волочкова и Никита Григорян лишь провели свадебное торжество в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге и обвенчались в католическом храме.

"Они приехали в Петербург четыре дня назад. Два дня назад повенчались в католической Базилике святой Екатерины Александрийской. Я за них помолилась в православном храме", - сообщила в день торжества в особняке Анастасия Волочкова.

Как выяснило издание, Ариадна Волочкова и ее жених не зарегистрировали свои отношения официально. Уточнено, что и брак экс-балерины Игорем Вдовиным также не был зарегистрирован.

У пары родилась дочь, которая "повторяет историю своих родителей". Издание также цитирует давнее интервью Ариадны о важности для нее именно обряда венчания, а "остальное не имеет никакого смысла".