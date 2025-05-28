«Главное, чтобы не педофилы»: Джигурда высказался об институте благородных девиц

Артист Никита Джигурда поддержал идею возрождения института благородных девиц, однако подчеркнул, что главное, чтобы его организовали и курировали не педофилы. Об этом сообщает News.ru.

Ранее член Общественной палаты (ОП) РФ Александр Айгистов предложил возродить институт благородных девиц. Член ОП Ирина Волынец заявляла, что одним из направлений его работы будет сохранение целомудрия девочек до брака — такой курс позволил бы предотвратить половую распущенность и измены.

«Я за двумя руками. Но вопрос, кто будет организовывать и курировать. Главное, чтобы не педофилы это делали. И вопрос, кто будет преподавать и организовывать эти структуры. Главное, чтобы они были не для отмыва денег и не для галочки, а так, как изначально в царской империи задумывалось», — прокомментировал идею Джигурда.

Он добавил, что выпускницы института благородных девиц будут настоящей элитой России — «гоняться за ними» будут все. Девушки же, окончившие это учебное заведение, смогут выбирать себе мужей по любви и статусу.