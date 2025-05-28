Трагедия отца, роман с Панкратовым-Черным: жизнь Вероники Изотовой

Артистка Вероника Изотова стала широко известной для зрителей в 80-е и даже в кризисные 90-е не оставалась без работы. Однако ее карьера развивалась параллельно с трагической историей отца Эдуарда Изотова и романом с Александром Панкратовым-Черным, о котором она впоследствии сожалела. Историю жизни артистки в день ее 65-летия вспомнил Starhit.

Актерская семья

Вероника родилась 28 мая 1960 года в Москве. Девочка росла в актерской семье — ее папа Эдуард Изотов сыграл Иванушку в «Морозко», ну а мама Инга Будкевич перевоплотилась в Царевну из «Огонь, вода и… медные трубы». Родители расписались еще на втором курсе и провели вместе почти 25 лет, пока ссоры не подтолкнули их к разрыву. Однако даже после развода и женитьбы Изотова на редакторе по киномонтажу «Фитиля» Ирине Ладыженской Будкевич не осталась равнодушной к судьбе артиста. Когда его арестовали за незаконный обмен валюты, она обивала пороги театров и собирала подписи в его защиту.

Желание Изотова достроить дачу обернулось для него трехлетним заключением в тюрьме. Инга стала организовывать шефские концерты в «Матросской тишине», чтобы хоть как-то помочь Эдуарду вынести выпавшее бремя. Однако в артисте что-то сломалось, а после череды инсультов он умер в психоневрологическом пансионате.

Вероника же рано начала актерскую карьеру — еще в 11 лет она сыграла в фильме «Конкурс продолжается. Иоганн Себастьян Бах» вместе с отцом. После юная артистка изобразила Майку из ленты «Мальчики», ну а в середине 70-х засветилась в картине «Потрясающий Берендеев».

Позднее Изотова поступила во ВГИК на курс Сергея Бондарчука и Ирины Скобцевой. За время учебы она успела сняться в фильмах «Смятение чувств», «Время выбрало нас» и «Мужество». Настоящая известность к ней пришла в 80-е, после ролей мисс Гровнер в «Тайне "Черных дроздов"» и Хэзел в «Время и семья Конвей». На съемки ее стали звать и в кризисные 90-е, а вот в нулевые ее активность на экранах снизилась — Вероника появилась в сериалах «Кадетство», «Оперативный псевдоним» и «Прости меня, мама».

Между двумя мужчинами

На последнем курсе ВГИКа актриса познакомилась с Александром Панкратовым-Черным, давно закончившим режиссерский факультет. Мужчина на 11 лет старше сразу понравился Изотовой. Влюбленные встречались урывками, а после Александр пригласил Веронику в арендованную на окраине Москвы квартиру. Там девушке в глаза бросилось фото Юли Монаховой. Актер не скрывал, что встречался с дочкой известного оператора, но не сразу признался, что она родила ему сына.

«Панкратов клялся, что давно не живет с Юлей. Ну да, так получилось, родился сын…Что уж теперь поделаешь?» — поясняла дальнейшую позицию артиста Вероника.

Периодически в квартиру приезжала Монахова, и тогда любовники встречались в доме отца Вероники. Показательной для Изотовой стала ситуация на съемках «Похождений графа Невзорова»: туда внезапно нагрянула Монахова, и Ника увидела, как мило с ней общается Александр. После этого артистка поставила любовнику ультиматум, однако Панкратов-Черный заявил, что не может навсегда прогнать Юлию. Роман завершился, хоть и не на всегда.

Через некоторое время Вероника познакомилась с Валентином Бубенцовым. Мужчина был далек от мира съемок и работал в «почтовом ящике» — так раньше называли закрытые для посторонних научно-исследовательские институты. Изотова признавалась, что тогда ей внезапно захотелось спокойной семейной жизни — без актерства и безумств. Вскоре после замужества артистка забеременела.

Тем временем отца актрисы посадили в тюрьму — на заседания суда Вероника ходила в положении. Когда родилась малышка Дина, Вероника привела ее на свидание к дедушке в «Матросскую тишину», и всю встречу они втроем прорыдали.

Рождение ребенка не укрепило отношения супругов. Бубенцов хотел, чтобы жена бросила карьеру и стала домохозяйкой, что было для нее неприемлемым. Между некогда влюбленными стали греметь скандалы, которые привели к разводу.

Старые грабли

Тогда Изотова снова столкнулась с Панкратовым-Черным — их встреча произошла на съемочной площадке фильма «Где находится нофелет?». На тот момент она была матерью-одиночкой с трехлетней Диной на руках. Чувства вспыхнули вновь и в конечном счете артист сделал ей предложение, хоть Нике до последнего казалось, что мужчина шутит.

Первое время Панкратов-Черный играл роль примерного семьянина, но надолго его сил не хватило — режиссер пропадал в Доме кино и в компании бесконечных друзей. Тогда стало очевидно, что Александр не будет хорошим мужем.

Вероника решилась на развод после измены режиссера — Изотова услышала, как по телефону муж признавался в любви Елене Аржаник. При этом сам Панкратов-Черный был патологически ревнивым и однажды даже отвесил пощечину жене за цветы, которые ей подарил коллега на день рождения.

Александр долгое время мучил артистку звонками, надеясь ее вернуть. Однако Вероника в результате снова сошлась с Бубенцовым, который ежедневно встречался с дочкой. Панкратов-Черный не отставал и однажды даже сказал, что Дина от него.

Бубенцов поддерживал супругу и в тяжелый для нее период — когда отец медленно умирал в клинике после инсультов.

«Ирина положила его в больницу, где он и умер. Это было ужасно. Зачем она это сделала? Это вопрос к его жене, она его туда положила. Не знаю почему, она говорила, что боится находиться рядом с ним. Мы его навещали, сестра, племянник. Папа просил забрать его. Но все решала Ира», — рассказывала Изотова.

Косвенно актриса считала вдову виновной и в тюремном сроке, который дали отцу — доллары в сапог Эдуарда спрятала именно она. Однако, вернуть отца Вероника не в силах, а потому сейчас она живет настоящим. Она радуется успехам своей дочери и внучки — Дина назвала свою дочку Вероникой, в честь бабушки.