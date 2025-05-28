Павел Деревянко увез невесту из Москвы сразу после помолвки

48-летний Павел Деревянко увел свою избранницу подальше от Москвы. Пара отправилась на отдых в Турцию и уже вовсю делится колоритными кадрами из отпуска.

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Около недели назад актер сделал предложение Зое Фуць, с которой встречался около двух лет. Помолвочное кольцо счастливица получила на стадионе, куда Деревянко пригласил ее якобы на матч. Но главной целью свидания было публичное признание в любви, которое услышали тысячи болельщиков.

Дату бракосочетания пара пока не разглашает. Зато репетиция будущего медового месяца уже в разгаре.

«Наша восточная сказка», — подписал Деревянко кадры с романтического ужина с невестой.

Фуць тоже опубликовала снимок, где позирует на улице Стамбула в длинном черном сарафане и греческих сандалиях.

«Четвертый раз в Стамбуле, и впервые он такой красивый для меня», — подписала она кадр, намекая, что в новом статусе даже привычные места воспринимаются иначе.

Напомним, ранее Деревянко состоял в отношениях с Дарьей Мясищевой, которая родила артисту двоих дочерей. Он не раз признавался, что они сознательно выбрали свободный формат, и штампам в паспорте значения не придавали. У Зои Фуць есть двое сыновей от предыдущих отношений. По словам Павла, избранница сразу нашла общий язык с его дочками.