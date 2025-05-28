Боня поделилась планами на пополнение в семье

Телеведущая Виктория Боня поделилась планами о будущем пополнении в семье.

В своем телеграм-канале она рассказала, что хочет родить еще двоих детей.

"На Эвересте я четко поняла, что хочу еще двоих детей. Мальчика и девочку. Собираюсь работать в этом направлении", — заявила знаменитость.

Боня воспитывает 13-летнюю дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита, с которым они прожили вместе семь лет. Телеведущая подчеркивала, что после расставания ей удалось сохранить с бывшим возлюбленным дружеские отношения ради дочери.

19 мая Виктория Боня сообщила об успешном покорении вершины Эвереста высотой 8848 метров со второй попытки, назвав это самым большим испытанием в своей жизни.