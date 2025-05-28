Рэпер Мот рассказал, кем мечтает стать его семилетний сын

Рэпер Мот (настоящее имя — Матвей Мельников) женат на танцовщице Марии Гураль. У пары есть сын Соломон. Сейчас мальчику 7 лет. О том, каким растёт Соломон, артист рассказал в программе «Статус в Сети». Рэпер отметил, что его сын очень любознательный: увлекается историей и мечтает связать с ней свою жизнь. Наибольший интерес у Соломона вызывает история Древнего Рима. При этом Мот отметил, что мальчик пока даже не думает, чтобы пойти по стопам отца и стать артистом.

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Также Мот раскрыл некоторые подробности того, как он воспитывает сына. По словам Матвея, он старается быть лояльным, оставляя роль строгого родителя жене. Мот признался, что обожает проводить время с семьёй. Рядом с близкими артист забывает про соцсети, друзей, знакомых и коллег и полностью посвящает себя жене и сыну. Такое времяпрепровождение Матвей назвал семейным вакуумом. Именно это помогает рэперу заземлиться, восполнить запас энергии и продолжить работать с новыми силами.