Степан Меньщиков подтвердил, что у него с Собчак была «внезапная симпатия»

Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков подтвердил, что журналистка Ксения Собчак испытывала к нему симпатию во время их участия в проекте. Как сообщает Starhit, у знаменитостей «были не то, чтобы отношения», но в конечном счете они оба решили свести эту тему «на нет».

Во времена проекта ходили слухи, что между Собчак и Меньщиковым была любовная связь. Мужчина не стал отрицать эту информацию. По его словам, Собчак — «машина», и она знает, с кем можно строить отношения, а с кем нельзя. Знаменитость живет «больше умом, чем сердцем».

«Да, может, у нас были отношения, не то, чтобы отношения… У нас была симпатия внезапная. Она сначала не понимала меня, потом — поняла. Потом начала приглядываться. Я же чувствовал эту историю. Потом мы эту тему свели на нет», — заявил он.

Степан также признался, что благодарен «Дому-2» за известность, однако ему не нравится, что некоторые коллеги тех времен теперь открещиваются от него. В частности, так делает блогер Виктория Боня, которая старается не вспоминать об их бурном романе.

«У Бони вообще семья трудная. Там в семье одни девчонки. У них мужчина как раб, который обязан закрывать потребности. Поэтому мы не были вместе, чему я рад. Нет у них ценностей. Когда мужчина будет главным, то и демография пойдет в рост. Я уважаю Боню, требую такого же уважительного к себе отношения», — заявил он.

Также Меньщиков высказался о бывшей ведущей реалити-шоу Ксении Бородиной. Он признался, что одобряет ее союз с Николаем Сердюковым, за которого она собирается выйти замуж этим летом.