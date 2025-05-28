«Сгорит со стыда»: в Сети возмутились откровенным нарядом Погребняк на выпускной сына

Пользователи Сети возмутились откровенным нарядом блогера Марии Погребняк, в котором она собирается пойти на школьный выпускной сына. Об этом сообщает Starhit.

Знаменитость опубликовала в социальной сети ролик, на котором красуется в обтягивающем платье с откровенным декольте. Наряд она дополнила белой сумочкой, часами, солнцезащитными очками, золотым ожерельем и крупными серьгами.

«Та самая mommy на выпускном у сына», — подписала Мария кадры.

Часть комментаторов возмутилась нарядом звезды. Один из пользователей подчеркнул, что выпускной — это праздник ее сына, и надеть туда лучше что-то элегантное, а не одежду «для свиданий».

«Парень сгорит со стыда»; «Стильно, но не для выпускного, к сожалению. Слишком откровенно. В таком лучше с мужем на свидание»; «Наряд на выпускной странный. Новой грудью перед одноклассниками трясти, ну такое…», — писали критики.

Однако образ собрал и множество положительных отзывов. Некоторые из комментаторов отметили, что такая мама способна составить конкуренцию даже выпускницам.