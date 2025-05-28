Анджелина Джоли испугалась рака и попросила Брэда Питта о перемирии

Американская актриса Анджелина Джоли боится, что из-за тяжбы с экс-супругом и коллегой Брэдом Питтом по поводу их общей французской винодельни Chateau Miraval у нее будет рак, заявил источник Radar Online.

«Анджелина охвачена страхом, что негативная энергия спровоцирует... болезни, включая рак», — сказал он.

По словам источника, актриса через посредника попросила бывшего мужа о перемирии, потому что «просто хочет жить дальше», а непрекращающиеся судебные разбирательства угрожают ее благополучию.

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Знаменитую винодельню по производству розового вина пара приобрела в 2008 году, когда поселилась в замке, расположенном неподалеку. В 2014-м там же состоялась свадебная церемония актеров. Но после развода Джоли продала свою часть винодельни российскому бизнесмену Юрию Шефлеру. С этим решением бывшей супруги был не согласен Питт. В феврале 2022 года он через суд потребовал аннулировать продажу доли актрисы.

Ранее Брэд Питт передумал жениться.