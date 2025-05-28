Экс-супруга Хью Джекмана шокирована предательством актёра

69-летняя Деборра Ли Фернесс возмущена тем, что Хью Джекман, в браке с которым она прожила 27 лет, позволил себе перевезти новую пассию — 50-летнюю Саттон Фостер — в пентхаус стоимостью в миллион долларов в Нью-Йорке. Дело в том, что роскошную недвижимость Хью и Дебора купили вместе ещё в 2022 году. По словам инсайдера New Idea, экс-супруга звезды «Росомахи» потрясена предательством, а именно тем, что Хью и Саттон живут вместе в этой квартире. И новая возлюбленная её экс-мужа уже присвоила этот дом, место, в которое Дебора «вложила всё своё сердце».

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«Это был дом, о котором они мечтали всей семьей, и место, которое должно было возродить их брак. Год спустя они подали на развод», — добавил источник.

Кроме того, уточняется, что Хью Джекман и Саттон Фостер не только живут вместе, но и в целом неразлучны. Влюбленные предпочитают проводить вместе всё свободное время.

«Больно наблюдать, как Саттон пожинает плоды всех тех лет, когда Дебора поддерживала Хью», — заявила изданию подруга актрисы, пожелавшая остаться анонимной.

«Она думала, что Хью будет более деликатным, но это похоже на предательство их 27-летнего брака», — добавила она.

Деборра Ли Фернесс, тем временем, сосредоточилась на детях: 24-летнем Оскаре и 19-летней Аве.