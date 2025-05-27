Дженнифер Лопес впервые выступит в Ташкенте

Американская певица даст концерт 7 августа в рамках всемирного турне.

Как рассказали в Фонде развития культуры и искусства, шоу суперзвезды состоится на стадионе «Миллий» в столице Узбекистана. Продажа билетов пока не началась.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес выступит в соседнем Казахстане. Билеты на её первый концерт в Астане, который состоится 1 августа, раскупили меньше чем за четыре часа. В связи с ажиотажем организаторы объявили в мае о проведении второго шоу. Оно состоится 10 августа в Алма-Ате.