Тайная дочь Фредди Меркьюри сделала ДНК-тест

В минувшую пятницу Daily Mail опубликовал сенсацию: у Фредди Меркьюри, как оказалось, есть дочь. Все эти годы считалось, что у вокалиста Queen нет биологических детей. Единственная наследница суперзвезды поделилась его дневниками с писательницей Лесли-Энн Джонс — информация легла в основу новой биографии, которая выйдет в сентябре 2025 года. После того как новость о тайной дочери Меркьюри попала в Сеть, и её, и автора раскритиковали.

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Фанаты Queen чуть ли не в один голос заявили, что после смерти Фредди кто угодно мог заявить о родстве с ним. Однако Лесли-Энн Джонс сразу дала отпор. «Пожалуйста, будьте уверены, что необходимые проверки были проведены. Юридические команды участвовали в этом процессе, однако такие меры являются конфиденциальными и не публикуются», — ответила автор на требования пользователей к дочери Меркьюри о том, чтобы она сделала ДНК-тест.

Дочь Фредди Меркьюри рассказала о любящих отношениях с отцом

Имя дочери Фредди до сих пор не раскрывается, как и личность её матери — упоминается лишь то, что она «жена друга». Наследнице певца сейчас 48 лет, она живет в Европе и работает медиком. Женщина рассказала, что отец всегда поддерживал с ней связь.