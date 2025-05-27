Психолог раскрыла, из-за чего звезда «Импровизации» оказался в психушке

Звезда шоу «Импровизация» Дмитрий Позов оказался в психиатрической клинике из-за усиления длительной депрессии. Об этом в беседе с «Пятым каналом» рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

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Ранее стало известно, что Позов находится на лечении в психиатрической больнице. По словам юмориста, причиной этого стала депрессия, которая развилась у него на фоне смерти отца и из-за разлада с женой.

Абравитова указала, что самочувствие Позова не могло ухудшиться резко, поскольку в клинику попадают люди, у которых уже поставлен диагноз. В связи с этим, по ее мнению, проблемы у комика наблюдались и раньше, но ему удавалось справляться с ними без серьезной медицинской помощи.

«Ни о какой слабости здесь речи не идет. Это не потому, что у него слабая воля. Для того чтобы попасть в психиатрическую больницу, нужно иметь психиатрический диагноз. И эти диагнозы очень редко ни с того ни с сего появляются. Скорее, это они, как спящие шпионы, которые лежат за плинтусом, но, когда наступает яркая ситуация, им нужно выходить. Его диагноз просто проявился, тот, который уже был», — сказала психолог.

Абравитова считает, что ключевым фактором этого мог стать разрыв с женой. По ее словам, в силу тонкой душевной организации такой стресс мог стать «разрушением фундамента жизни» Позова, который он не смог пережить в адекватном состоянии.