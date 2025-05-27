Дочь Агутина и Варум вышла на сцену в микро-шортах и майке на голое тело

26-летняя Елизавета Агутина, дочь российских звезд эстрады, произвела фурор своим выступлением на престижном фестивале Nextfest в Лос-Анджелесе. На сцену молодая исполнительница вышла в дерзком образе — микрошортах и полупрозрачной белой футболке без нижнего белья, продемонстрировав уверенность и сценическое обаяние.

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Родившаяся в Москве, но с четырех лет проживающая в США, Елизавета сделала заявку на музыкальный Олимп. Ее группа Bruuvy, созданная несколько лет назад, уже успела выступить перед 20-тысячной аудиторией на разогреве у легендарных Bon Jovi.

По данным источников, дочь российских знаменитостей сознательно отказалась от родительской поддержки, пройдя путь от посудомойки до владелицы собственного жилья в Лос-Анджелесе. В 2021 году она официально получила американское гражданство, окончательно закрепившись за океаном.

© Соцсети

Леонид Агутин в интервью неоднократно выражал сожаление по поводу слабой связи дочери с русскими корнями, однако неизменно подчеркивал свою гордость за ее творческие достижения.

Напомним, что пока Елизавета покоряет американские сцены, ее мать Анжелика Варум недавно отметила 56-й день рождения, а отец продолжает активно гастролировать по России и странам СНГ.