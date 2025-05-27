Чурикова рассказала о том, почему она не показывает дочь публике

Телеведущая Яна Чурикова рассказала о том, почему она не показывает свою дочь Таисию публике. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Чуриковой, она скрывает свою 16-летнюю дочь из-за того, что та сама решила оставаться непубличной.

«Мы с Тасей договорились охранять наш семейный мир и беречь его от внимания общественности. Моя профессия публичная, но выбор дочери иной. <...> Моя взрослая дочь сегодня многому учит меня и на многое вдохновляет», — заявила она.

Помимо этого Чурикова также добавила, что отец Таисии Денис Лазарев, с которым она рассталась в 2016 году, принимает активное участие в жизни и воспитании дочери. Телеведущая призналась, что она благодарна бывшему возлюбленному за такой подход, а также «тихий» развод.

«Я пытаюсь говорить с ней как с человеком, который ищет себя: “Тебе нужно в этой жизни понять, ради чего ты здесь. И почувствовать свое предназначение. Выбрать свою дорогу и идти по ней”. Но только она сама должна ее найти. И главное, чтобы на этом пути она никому не позволяла себя унижать», — добавила она.

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