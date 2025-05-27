Стало известно, с чем связаны перемены во внешности Панайотова

40-летний Александр Панайотов не скрывает, что уделяет немало времени своему внешнему виду. Артист генетически склонен к набору веса, а потому ему необходимо быть начеку. В начале карьеры певец не мог похвастаться стройностью: он похудел на 20 килограммов, а еще, по предположению хирурга Сергея Свиридова, обратился за помощью к специалистам.

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Как пояснил эксперт в разговоре с порталом «Страсти», Панайотов мог сделать липосакцию овала лица. По словам Свиридова, удаление жировых отложений в области шеи, под подбородком и в зоне брылей визуально делает лицо более скульптурным и овальным, а подбородок – более выступающим. Работу хирурга артиста эксперт оценивает на отлично и считает, что Панайотову нескоро вновь придётся обращаться к пластической хирургии.

Ранее стало известно, что Александр Панайотов стал победителем шестого сезона шоу «Маска».