«Просто сатана»: Кучера резко высказался о Зеленском

Известный актер Оскар Кучера в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал о своей работе с Владимиром Зеленским в ряде проектов.

Журналисты заметили, что в качестве приглашенной звезды Оскар снимался в Киеве в проекте студии «Квартал-95», которой руководил будущий политик.

«Зеленский просто сатана, который кормится жизнями других людей. Для меня его не существует, потому что Зеленский действительно сатана. И к человеку он не имеет никакого отношения. Это сущность. А человек Зеленский давно испарился», — подчеркнул Кучера.

Артист заметил, что не знает, что случилось с украинским лидером, у него нет объяснения произошедшим переменам.

«У меня нет объяснения тому, что деньги можно любить больше, чем уважение к самому себе. Я не представляю, что это за сущность. Клянусь, он отродье сатаны, другого нет у меня для него слова», — пояснил актер.

Журналисты попросили Кучеру рассказать, каким был Зеленский до вступления в должность президента. Оскар ответил, что тот «был веселым», но «того человека больше нет».

Напомним, Оскар Кучера — известный актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, певец, музыкант, телеведущий.

Известен по ролям Кирилла Порохни в телесериале «Улицы разбитых фонарей» и капитана Куренкова в телесериале «Солдаты».

Кучера высказался о санкциях Украины

В мае 2025 года Оскар Кучера сыграл Чуба, пожилого казака в музыкальном спектакле «Ночь перед Рождеством» режиссёра-постановщика Нины Чусовой.