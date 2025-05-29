Брэд Питт впервые высказался о многолетнем скандальном разводе с Анджелиной Джоли

Брэд Питт наконец прервал молчание и прокомментировал развод с Анджелиной Джоли, который за долгие восемь лет вылился в настоящую вражду, судебные тяжбы и множество скандалов. В свежем интервью для GQ актёр, к удивлению многих, признался, что не считает этот бракоразводный процесс чем-то особенным.

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Вместо выплеска эмоций и душераздирающих откровений Питт, кажется, попытался сгладить все углы.

«Нет, я не думаю, что это было чем-то серьёзным. Просто что-то начало происходить. Юридически», — заявил он.

И это, напомним, притом, что развод Брэда и Энджи стал одним из самых громких голливудских расставаний!

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Звезда фильма «Бойцовский клуб» не стал отрицать, что его личная жизнь постоянно находится под пристальным вниманием прессы. Судя по его словам, это всегда немного раздражало Питта, однако более чем за 30 лет славы он привык к этому и просто живёт свою жизнь — без расчёта на что-либо.