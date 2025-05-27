Дочь Пригожина вернулась в Россию из США

Дочь продюсера Иосифа Пригожина Елизавета приехала в Россию из США. Об этом отец девушки рассказал «Абзацу».

© Lenta.ru

По словам Пригожина, он гордится самостоятельностью и успехами младшей дочери. Он отметил, что Елизавета уехала на учебу в США до возникновения «разногласий с другими странами».

«Лиза получила в Лондоне награду за лучший короткометражный фильм. Она отучилась в Швейцарии, затем поступила в киноакадемию в Нью-Йорке», — сообщил продюсер.

Он добавил, что дочь поддерживает связь с родиной, и призвал прекратить травлю детей, которые получают образование в других странах.

Ранее Пригожин заявил, что не может больше оказывать финансовую помощь своим старшим детям Данае и Дмитрию. Он отметил, что дал им все, что мог, так что теперь готов помогать только отеческим советом.