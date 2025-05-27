Стало известно о состоянии госпитализированного Киркорова

Певец Филипп Киркоров идет на поправку после того, как врачи обнаружили у него бурсит — воспаление в руке после ожога. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в медицинских кругах, состояние певца улучшается, но ему придется провести в больнице еще от двух до трех недель.

«Филипп Киркоров идет на поправку. Сейчас поп-король чувствует себя лучше, его выпишут из больницы через две-три недели», — сообщает издание.

Киркорова экстренно госпитализировали в Москве

Ранее Киркоров был госпитализирован в частную клинику — его состояние ухудшилось после ЧП на концерте в зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. По плану мероприятия, Киркоров должен был эффектно появиться на сцене — спуститься на подвесной площадке, на которой был установлен фейерверк. Однако на самом шоу огонь перекинулся на куртку певца. В результате Киркоров получил несколько ожогов, а в больнице у него диагностировали бурсит.