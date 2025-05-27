Певец SHAMAN поделился подробностями совместной жизни с Екатериной Мизулиной. Он рассказал, что возлюбленная часто готовит ему домашнюю еду, а он моет посуду. Об этом сообщает Пятый канал.

Глава Лиги безопасного Интернета и исполнитель хита «Я русский» рассекретили роман в 2024 году. Теперь они часто делятся в Сети и в беседе с журналистами деталями отношений. Так, SHAMAN благодарит Екатерину за заботу. По его словам, ей важно, чтобы певец хорошо питался.

«Какой-нибудь овощной салатик: огурчики, помидорчики, зеленушка какая-нибудь. И яичница-глазунья. Для артиста и вообще для медийных лиц нужно держать себя в форме, потому что все-таки это эстетика, это сцена. Сцена обязывает», - отметил артист.

SHAMAN же помогает Мизулиной по дому. Например, он моет посуду. По его признанию, ему в целом нравятся бытовые дела.

«Вообще я люблю работать руками по дому», - рассказал певец.

Сейчас возлюбленные стараются проводить друг с другом как можно больше времени вместе. И даже когда артист уезжает на гастроли, он не забывает радовать Екатерину сюрпризами. Например, заказывает ей цветы без повода.

Shaman ответил на провокационный вопрос журналистки

Ранее SHAMAN и Екатерина Мизулина сходили на двойное свидание с Григорием Лепсом и его невестой Авророй.