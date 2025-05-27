Елена Летучая три часа скрывалась в шкафу для разоблачения лжешамана

Елена Летучая провела дерзкое журналистское расследование, пишут «Страсти». Телеведущая вместе со съемочной группой устроила засаду в шкафу во время сеанса «потомственного шамана», который обещал вылечить бесплодие за 10 тысяч рублей.

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Под прикрытием выступала молодая мать двухлетнего ребенка — факт, который так и не смог распознать «целитель». На протяжении трехчасового ритуала с орлиными перьями, гималайским бубном и заклинаниями, операторы фиксировали каждый шаг мошенника. Когда обман раскрылся, разгневанный «шаман» осыпал Летучую проклятиями и попытался скрыться с деньгами.

«Это не просто развлечение, — объясняет серьезность проблемы телеведущая. — Когда подобные шарлатаны берутся лечить онкологию вместо врачей, они лишают людей последнего шанса». Летучая привела трагический пример из Санкт-Петербурга, где девочка с лейкозом погибла после двух месяцев «лечения» у мага, хотя для нее уже нашли донора костного мозга.

Новый сезон «Ревизорро», премьера которого состоится 17 июня, продолжает традицию жестких проверок. В фокусе расследований окажутся ветеринарные клиники, инъекции красоты, программы похудения и автосалоны.