Басков рассказал об отдыхе в полном молчании за сотни тысяч рублей

Народный артист России Николай Басков несколько раз в год отдыхает в шале на Телецком озере, Горный Алтай. За сутки в пятизвездочном отеле он платит 300 тысяч рублей. Об этом стало известно в ходе передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Исполнитель рассказал, что на отдыхе он отказывается от соцсетей, принимает оздоровительные ванны и рыбачит. При этом он уточнил, что для связи с близкими у него есть «специальный телефон».

«Молчание для меня — это полное восстановление всего. Энергии и самочувствия. <…>Я сначала приезжаю куда-то на отдых. Два дня подготавливаюсь, а потом молчу 36 часов. Я рассматриваю, как муравьи ползают, как бабочки летают», — поделился он, подчеркнув, что это позволяет восстановить голосовые связки.

Ранее сообщалось, что Николай Басков застрял в самолете в российском аэропорту Пулково на семь часов.