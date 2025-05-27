Племянник Григоровича подтвердил намерение вступить в наследство

Племянник народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича 47-летний психотерапевт Николай Каратыгин подтвердил, что вступит в наследство дяди. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Григорович умер 19 мая. В качестве возможной причины его ухода были названы осложнения после двусторонней пневмонии. Прощание с балетмейстером прошло 23 мая на исторической сцене Большого театра.

По словам племянника Григоровича, доцента кафедры нормальной физиологии в Сеченовском университете, кандидата биологических наук Николая Каратыгина, у них с были близкие отношения.

«Он всегда любил рассказывать о таком моменте: когда он был в Египте, он забирался на самую вершину пирамиды. Есть даже фотографии. И в последние годы он любил этот момент вспоминать», - рассказал Каратыгин.

При этом, отвечая на вопрос о наследстве, племянник хореографа отметил, что «не хотел бы на этом заострять внимание».

СМИ: Многомиллионное наследство хореографа Григоровича достанется его племяннику

Напомним, что прямых наследников у Григоровича нет. Балетмейстеру принадлежала квартира в центре Москвы, которую он получил в 1970-х годах. Она находится в доходном доме страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре. Площадь жилья - 177 квадратных метров, а стоимость, по оценкам риэлторов, от 200 до 300 миллионов рублей. Помимо квартиры речь также может идти об авторских правах на творческое наследие Григоровича, постановки балетов которого вошли в золотой фонд мирового балетного искусства.