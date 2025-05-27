Малафеев продает квартиру в Петербурге почти за 600 млн рублей

Бывший футболист Вячеслав Малафеев выставил на продажу огромную квартиру в Санкт-Петербурге за 595 млн рублей. Об этом сообщает Starhit.

Объект расположен на Крестовском острове в престижном ЖК «Крестовский de luxe». Квартира занимает целый этаж — ее площадь составляет 385 квадратных метров. Рядом расположены несколько парков, а также «Газпром Арена», где Малафеев недавно снова вышел на поле в матче всех звезд в честь 100-летия петербургского «Зенита».

У недвижимости индивидуальный доступ, несколько террас и эксплуатируемая крыша. Имеется пять спален и семь санузлов, а гостиная с дровяным камином поделена на зоны. Есть комната под домашний кинотеатр и спортзал, а спальни имеют большие гардеробные помещения. Ремонт выполнен из премиальных итальянских материалов, которые подбирал сам Малафеев с экс-супругой. Вся дизайнерская мебель достанется новому владельцу.

Напомним, что Малафеев купил квартиру еще в браке с Екатериной. После развода она досталась вратарю, а его жена переехала в новый дом на Петровском острове вместе с сыном Алексом. По какой причине он решил избавиться от недвижимости — пока неизвестно. Ранее он уже выставлял на продажу другую квартиру в Петербурге, а также загородный дом на Финском заливе.