Похудевший актер Максим Матвеев пришел на премьеру без Елизаветы Боярской. Об этом сообщает mk.ru.

© Passion.ru

В Москве состоялась премьера фильма «Живые мемори. Отцы и дети», основанного на воспоминаниях о России. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Максим, который редко приходит на премьеры даже со своим участием. Для выхода в свет актер выбрал образ в стиле total black: на нем были черные брюки, футболка и рубашка в клетку. Матвеев дополнил наряд сережками и колье. Многие отметили его похудевший вид.

Перед просмотром актер рассказал, что принял участие в проекте в новом для себя формате.

«У меня была чтецкая работа, а не актерская: до зрителей донести мысль, которая там заложена», — признался он.

Примечательно, что артист появился на премьере без супруги. В пресс-зоне Максим находился с Юлией Снигирь, тоже принявшей участие в съемках.

Ранее Максим Матвеев раскрыл, что ему было сложно смотреть на любовные сцены Боярской. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце обращались за помощью к экстрасенсу Виктории Райдос.