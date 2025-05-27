Похудевший актер Максим Матвеев пришел на премьеру без Елизаветы Боярской

Passion.ru

Похудевший актер Максим Матвеев пришел на премьеру без Елизаветы Боярской. Об этом сообщает mk.ru.

Похудевший актер Максим Матвеев пришел на премьеру без Елизаветы Боярской
© Passion.ru

В Москве состоялась премьера фильма «Живые мемори. Отцы и дети», основанного на воспоминаниях о России. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Максим, который редко приходит на премьеры даже со своим участием. Для выхода в свет актер выбрал образ в стиле total black: на нем были черные брюки, футболка и рубашка в клетку. Матвеев дополнил наряд сережками и колье. Многие отметили его похудевший вид.

Перед просмотром актер рассказал, что принял участие в проекте в новом для себя формате.

«У меня была чтецкая работа, а не актерская: до зрителей донести мысль, которая там заложена», — признался он.

Примечательно, что артист появился на премьере без супруги. В пресс-зоне Максим находился с Юлией Снигирь, тоже принявшей участие в съемках.

Ранее Максим Матвеев раскрыл, что ему было сложно смотреть на любовные сцены Боярской. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце обращались за помощью к экстрасенсу Виктории Райдос.

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