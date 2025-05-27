Муцениеце и Прилучный обращались к экстрасенсу

Агата Муцениеце и Павел Прилучный обращались к экстрасенсу. Об этом стало известно из свежего выпуска шоу «Злые языки», гостем которого стал экстрасенс Влад Череватый.

Один из ведущих, Вадим Воронов, спросил у Влада о его звёздных клиентах, упомянув в качестве примера Прилучного и Муцениеце. По его словам, некогда экс-супруги обращались за помощью к ведьме Виктории Райдос. По какому поводу — не уточнялось.

Разумеется, Череватый тактично не стал раскрывать именитых клиентов, но заметил, что с простыми, малоизвестными личностями ему работать куда проще.

Кстати, сама Муцениеце не скрывает, что верит магам и экстрасенсам. Однажды она даже призналась, что хотела навести порчу на мужчину.

«У меня были иногда желания навести порчу, чтобы сдох человек. Вот так! Имя не скажу. Но я думаю, вы все догадались», — рассказывала актриса.

Тогда же она раскрыла, что действительно обращалась к Райдос, но только за «чисткой от сглаза».