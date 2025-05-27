Пелагея рассказала о съемках в «большом кино»

Певица Пелагея снялась в «большом кино». Как сообщает Telegram-канал «Звездач», об этом артистка заявила в социальных сетях.

Артистка опубликовала видео, в котором показала свое смоделированное лицо. Пелагея призналась, что ей очень нравится результат.

«Какой же это волшебный процесс! Какие увлеченные и влюбленные в свое дело люди!» — добавила исполнительница.

Вместе с тем Пелагея не раскрыла, в какой картине снялась. Иные подробности она также не привела.

Ранее артистка выиграла суд у бывшего мужа, хоккеиста Ивана Телегина, который пытался запретить Пелагее вывозить их восьмилетнюю дочь за границу. 38-летняя певица одержала победу в кассации и теперь дело будет отправлено на повторное рассмотрение. Адвокат исполнительницы также заявляла, что Телегин уже год уклоняется от уплаты алиментов.