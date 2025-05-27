Неудачные браки, ссора с сестрой и нежеланный внук: история жизни Марии Шукшиной

Актриса Мария Шукшина известна как обладательница «Ники» за роль в «Похороните меня за плинтусом», ведущая «Жди меня» и «В гости по утрам». Однако в последнее время зрители все чаще обсуждают не ее артистическую работу, а скандальные заявления и драмы в семье. Starhit вспомнил биографию знаменитости и личные трагедии в день ее 58-летия.

Легендарная семья

Мария родилась 27 мая 1967 года в Москве. Ее мама — актриса Лидия Федосеева-Шукшина, а отец — известный режиссер и писатель Василий Шукшин. К кинокамерам она привыкала с самого детства: уже в полуторогодовалом возрасте Маша снялась в новелле «Братка» из киноальманаха «Странные люди», а еще спустя три года — вместе с сестрой Ольгой в фильме «Печки-лавочки». В семилетнем возрасте она снялась в фильме «Птицы над городом», где сыграла роль Маши.

Следующий этап в актерской карьере начался в 1990 году — тогда Мария снялась в картине «Вечный муж». Уже в 1995 году с ее участием вышло сразу четыре картины. Настоящий съемочный бум ее ждал уже с начала 00-х годов — с тех пор Мария засветилась почти в 50 проектах. Вместе с тем артистку звали вести телепередачи — с 1999 по 2014 год она была соведущей известной программы «Жди меня».

Сама Шукшина неоднократно признавалась, что огромное влияние на выбор жизненного пути оказали родители. Артистка активно рассказывала поклонникам о новых творческих проектах. При этом она предпочитала держать свою личную жизнь в тайне.

Неудачи в браках

В жизни Шукшиной было три главных мужчины. С первым мужем Артемом Трегубенко она познакомилась еще в студенчестве — на четвертом курсе молодые люди сыграли свадьбу. Вскоре у них родилась дочь Анна. Однако в тот период Мария была увлечена карьера: в результате отношения разрушились.

Следующим избранником актрисы стал другой одногруппник, Алексей Касаткин. С ним Шукшина встретилась в 1995 году. Между ними разгорелся страстный роман, который завершился вторым браком. В 1998 году артистка снова стала мамой — родился сын Макар. Однако долго засиживаться в декрете Мария не смогла — уже 1999 году она начала вести программу «Жди меня».

Касаткин, который тогда был преуспевающим бизнесменом, не был в восторге от постоянного отсутствия жены дома. Уже через несколько лет Мария решила подать на развод.

Еще более драматической вышла история отношений знаменитости с бизнесменом Борисом Вишняковым. После того как в 2005 году Шукшина родила избраннику близнецов Фому и Фоку, казалось, что их союз нерушим. Однако дела предпринимателя постепенно приходили в упадок, тогда как карьера Марии шла в гору. Постоянные ссоры на почве ревности и зависти привели к третьему для Шукшиной разводу.

Однако Вишняков отказался от мирного разрешения конфликта. Мужчина раздавал нелицеприятные интервью, а вопрос об опеке над детьми решал через суд. Мария хранила молчание по этому вопросу и лишь недавно рассказала правду.

«Вы правы, он не был мне мужем, хотя и пиарился под таким названием. Месяц назад он все-таки набрался смелости и попросил у меня прощения, назвав "ошибкой" все, что творил! Я простила и уже очень давно», — сообщала звезда в соцсетях.

Однако проблемы у Шукшиной были не только с мужьями. Крайне сложными можно назвать и ее отношения с сестрами.

Ссоры из-за квартир

Федосеева-Шукшина никогда не скрывала, что гордится достижениями Марии. Другие две ее дочери не могут похвастаться такими успехами в карьере. Старшая единоутробная сестра Анастасия долгое время не могла простить равнодушие матери — детство она провела в разлуке с ней.

Анастасия Воронина поступила во ВГИК, однако прервала учебу ради брака с начальником контрразведки Анголы Нельсоном Франсишку. Брак быстро распался, а в 90-е наследница актрисы угодила в тюрьму по обвинению в сбыте наркотиков. В последние же годы Воронина-Франсишку пытается наладить контакт с семьей, но получается это с трудом: общение поддерживать согласилась только сестра Ольга.

Младшая сестра Ольга и вовсе долгое время вела борьбу с матерью за недвижимость. Женщина заявила свои права на долю в квартире отца в центре Москвы, стоимость которой оценивается в несколько десятков миллионов рублей. Она отмечала, что хочет продать объект, а на вырученные средства приобрести жилье сыну Василию. Друг Федосеевой-Шукшиной Стас Садальский крайне негативно высказывался о сложившейся ситуации, обвиняя Ольгу в меркантильности.

«Оля поставила матери условие — или разменять квартиру, или выплатить ей 15 миллионов за причитающуюся по закону часть. А для Лиды все, что касается Василия Макарыча, — святое, квартиру, где, хоть и недолго, но они пожили с Шукшиным, она менять никогда не будет», — подчеркивал артист в соцсетях.

Мария отмечала, что не понимает, почему сестра столь яростно бьется за недвижимость. Однако конфликт к логическому завершению так и не пришел: квартира продолжает оставаться в собственности Шукшиной и ее дочери Анны, а Ольга живет в 100-метровых апартаментах мамы в Новой Москве.

Отметим, что и с дочкой Анной у Марии сложные отношения. Они испортились после того, как девушка без спроса продала бабушкину квартиру в Санкт-Петербурге, а на шоу заявила, что не торопится налаживать связь с мамой, опасаясь тотального контроля с ее стороны.

Проблемы с сыном и нежеланный внук

Осенью 2017 года сын Шукшиной Макар оказался в центре скандала. Его избранница Фрейя Зильбер обвинила Касаткина в хранении запрещенных веществ и избиении. На тот момент девушка находилась на четвертом месяце беременности. Вскоре Зильбер стала посещать различные ток-шоу, где критиковала Макара. Мария, как и ее сын, предпочитали не комментировать ситуацию. Однако в один момент Шукшина все же прервала молчание.

«Я в шоке от происходящего. Но сейчас идет проверка в полиции. Как только станут известны результаты, сразу сообщу. До оглашения результатов, это все считается домыслами (мягко говоря)», — делилась звезда.

Вскоре Касаткин окончательно разорвал отношения с Фрейей, а Мария его поддержала. 14 мая 2018 года Шукшина стала бабушкой, во второй раз — на тот момент у нее подрастал внук от старшей дочери Анны. Однако после всех публичных конфликтов новорожденный малыш оказался нежеланным для знаменитой семьи.

«Я лежала последние два месяца беременности в больнице, чтобы не потерять малыша. Со стороны отца ребенка никто не интересовался моим здоровьем. Отчество сыну я пока не давала. Знала, что будет тяжело, я знала, на что шла», — говорила Зильбер.

Позднее ситуация изменилась — ДНК-экспертиза подтвердила отцовство Макара. Какое-то время Зильбер жаловалась на маленькие алименты, на которые невозможно обеспечить ребенка, а потом и вовсе передала маленького Марка Шукшиной. В результате мальчик поселился в полноценной семье — в 2019 году Макар женился на косметологе Илоне Александровой. Идиллия продлилась недолго: летом 2021 года пара разошлась.

«С Маркушей я общаюсь, езжу к нему. Он живет у няни, его отец не хочет с ним общаться. К сожалению, ребенку не повезло ни с биологической матерью, ни с отцом. Малыш ни в чем не виноват! Это же ребенок, который хочет ласки, и чтобы рядом были мама и папа. Но увы, пока все так. Марк — необыкновенный карапуз. Он особенный, справедливый, искренний и добрый. Я люблю его как своего сыночка», — заявляла Илона позднее.

Однако для маленького Марка трагедии не закончились. В декабре 2024 года Фрейя скончалась. СМИ сообщали, что причиной стала передозировка запрещенными веществами. Недавно также стало известно, что Макар ушел на спецоперацию — если это так, то заботы о ребенке легли на плечи Шукшиной.

Скандальные заявления

С новой стороны личность Шукшиной раскрылась с началом пандемии коронавируса. Актриса и раньше была противницей прививок, однако ее речи о «чипировании» и грядущем конце света удивили даже сторонников.

«Все верующие русские люди видят в современных событиях исполнение апокалиптического пророчества святого Иоанна Богослова. Мы читали Библию, и мы не можем этого не видеть. На наших глазах все это совершается, мы бьем тревогу, у нас сердце кровью обливается за то, где будут жить наши дети. Мы не хотим, чтобы они жили в цифровом концлагере, мы не хотим, чтобы они были рабами», — говорила актриса на территории Среднеуральского монастыря, который в 2020 году захватил опальный схиигумен Сергий.

Позднее Мария поясняла, что настаивает на доскональном изучении вакцин перед их массовым использованием. При этом она продолжала публиковать ролики об опасностях прививок, коронавирусе и скором конце света, из-за чего канал знаменитости на YouTube заблокировали. Сестра артистки Ольга негодовала, что Шукшина сеет панику среди людей. Она также заявила, что актриса, как и мать, подвержена чужому влиянию.

«Маше, наверное, сумели внушить: "Вы, дочь великого Шукшина, должны спасти человечество, а мы дадим вам тайные знания". Ну или что-то в этом роде. Я не утверждаю, но предполагаю. И очень опасаюсь за мою сестру. Ведь влияние секты разрушительно в первую очередь для того, кто стал ее адептом — жертвой», — рассуждала Ольга.

Отметим, что довольно грубо о Марии тогда высказался и политик Владимир Жириновский. Он заявил, что артистка совершает глупые поступки, и если она не хочет вакцинироваться, то может этого не делать.

«Сиди дома, заразись и умирай медленно», — обращался к актрисе лидер ЛДПР.

В последнее время Шукшина стала много высказываться о политике. Например, в апреле 2022 года она критиковала Ивана Урганта, который, по ее мнению, хотел покинуть Россию. Поклонники благодарят актрису за прямоту и честное выражение позиции. Хейтеры же считают, что актриса много на себя берет, поскольку не имеет профильного образования, связанного с политикой или медициной.