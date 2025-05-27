Пригожин заявил, что его критикуют за красивую квартиру

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что многие критикуют его за красивую квартиру, купленную давно. Он уверен: нужно не завидовать, а восхищаться успешными людьми.

О провокациях хейтеров продюсер рассказал на концерте в Кремле. Подробности приводит mk.ru.

«Многие критикуют меня за красивую квартиру. Я на нее заработал сам и купил давно», - сказал Пригожин.

Продюсер призвал хейтеров не пытаться его уличить в чем-то и приписать слова, которые не произносились. Сам Пригожин никогда не завидовал коллегам.

«Я считаю, что надо учиться восхищаться успешными людьми и стремиться к успеху, а не завидовать и уничтожать», - размышляет Пригожин.

Он уверен, что ненавидят и пишут гадости те, у кого не получилось.

Муж певицы Валерии отметил: он никогда ничем не хвастался и не видит в этом смысла.

«Я - из бедной семьи мальчик. Завоевал авторитет, уважение. Женился на принцессе, на королеве», - указал Пригожин.

Продюсера «раздражают» попытки в чем-то его уличить. Он считает: если стоять на месте, то в жизни не будет ошибок.

«Но я живу и стараюсь жить правильно и по-настоящему», - заключил Пригожин.

Ранее он рассказал о возвращении дочери Елизаветы в Россию.