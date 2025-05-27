Елена Летучая просидела 3 часа в шкафу, чтобы разоблачить шамана-мошенника

Елена Летучая 3 часа пряталась в шкафу, чтобы заснять на камеру сеанс «потомственного шамана» и разоблачить его. Об этом стало известно сайту «Страсти». Телеведущая провела журналистское расследование в преддверии выхода «Нового Ревизорро», премьера которого состоится на телеканале «Пятница» 17 июня.

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Летучая и съемочная группа скрывались в шкафу во время «сеанса лечения» от бесплодия. «Пациенткой» выступила девушка с двухлетним ребенком, чье материнство «шаман» за 10 тысяч рублей так и не распознал.

Ритуал включал очищение орлиными перьями и танцы с гималайским бубном. При попытке разоблачения «целитель» осыпал журналистку проклятиями и скрылся с деньгами.

«Мы обратились к этой теме, потому что очень многие люди верят шаманам, магам и экстрасенсам. Когда это сфера развлечений, пожалуйста. Но некоторые маги и чародеи берут на себя ответственность лечить тяжелые болезни, в том числе онкологию. Они просто убивают людей», – рассказала Елена.

Телеведущая подчеркнула серьезность проблемы и рассказала, как в Санкт-Петербурге они сняли отца девочки, которая заболела лейкозом. Ей нашли донора, и операция могла бы дать шанс на жизнь. Но мать отвезла ребенка к магу-чародею.

«Она два месяца не получала лечение. И однажды она уехала в реанимацию, а дальше в морг. Вот это я считаю преступление. Это уже не погадать и мужа вернуть за 10 тысяч рублей. Это жизнь, и они берут ответственность за эту жизнь», – высказалась Елена.

«Новый Ревизорро» затрагивает острые темы, которые могут коснуться каждого: ветеринарные клиники, капельницы красоты, похудение, автосалоны и другие.