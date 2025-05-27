Дайнеко рассказала о страданиях из-за хейтеров

Певица Виктория Дайнеко рассказала о пережитом хейте. По признанию артистки, ей было крайне тяжело читать негативные комментарии от людей, которых она даже не знала. Из-за критики в Сети она даже плакала. Об этом сообщает Пятый канал.

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Дайнеко начинала свою карьеру на реалити-шоу «Фабрика звезд». Тысячи зрителей следили за тем, как певица развивалась и становилась известной. Виктория довольно быстро набрала фанатскую базу. Однако вместе с поклонниками пришли и хейтеры. Певица поделилась, что ее бурно обсуждали на различных интернет-форумах. Она читала комментарии и страдала из-за них.

«Это было кошмарно, я плакала. Тогда еще не было соцсетей, были форумы и интернет-кафе. У меня даже дома тогда интернета не было. Я заходила зачем-то на форум музыкального проекта „Фабрика звезд“ и читала все, что пишут обо мне люди. Мне было так горько, я не понимала — за что? Вы же меня не знаете, почему вы так сильно меня ненавидите?» - рассказала Виктория.

Сейчас артистка уже легче справляется с негативом. Она осознала, что негативные отзывы о творчестве тоже важны.

Ранее Виктория Дайнеко поделилась планами на свадебное путешествие.