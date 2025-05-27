Российская телеведущая рассказала о поразивших ее за рубежом туалетах

Популярная российская телеведущая Наталья Борисова, которая известна по участию в ток-шоу «Женский форум», заявила, что во время поездки в Японию ее поразили местные туалетные комнаты. Об удивлении от зарубежных туалетов она рассказала на шоу «Бранч», запись которого доступна на YouTube.

© Ярослава Тринадцатко / YouTube

По словам Борисовой, японские туалеты стали самым ярким ее впечатлением от поездки. Она отметила, что расположенные там унитазы обладают большим количеством функций, которые делают пребывание в туалетных комнатах очень комфортным.

«Тоже не знаю, как жить дальше, потому что было ощущение, что я дома. Как будто меня обнимает бабушка. Там хорошо и уютно. (...) Там подогрев, автоматизация, тебе не нужно касаться абсолютно ничего, руки ты моешь только для собственного удовольствия», — отметила она.

Борисова также подчеркнула, что Япония в целом отличается своей чистотой. Она заявила, что там можно выйти на улицу в белых кроссовках в дождь и не запачкать их.

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