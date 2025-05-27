«За меньшую сумму не согласится никогда выступать»: на чем и сколько зарабатывает Петросян

Юморист Евгений Петросян в 79 лет продолжает активно работать и посещать светские мероприятия. По словам продюсера Сергея Дворцова, в основном сейчас артист зарабатывает на своих шоу, гонорар за которые начинается от 3 млн рублей. Подробности выяснил портал «Страсти».

© Passion.ru

Много лет Евгений Ваганович был для зрителей лицом российской комедии. Его программу «Кривое зеркало» смотрели миллионы человек. Однако со временем на телевидении стали появляться новые юмористические программы, поменялся и стиль выступлений комиков, и постепенно шоу Петросяна утратило популярность.

Сейчас на ТВ артист появляется с авторским проектом «Петросян шоу». Также, как отметил продюсер Дворцов, он продолжает давать концерты, причем за приличный гонорар.

«Он достаточно влиятельный юморист. Гонорар у него в промежутке от 3 до 4 млн рублей, потому что Евгений Ваганович за меньшую сумму не согласится никогда выступать. Спрос на него сейчас есть в принципе у каких-то заказчиков, администраций городов, но именно на его шоу», - заявил продюсер.

Живет Евгений Петросян не только на гонорары, но и на сбережения — сообщил Дворцов. За свою карьеру комик сумел накопить немалое состояние, поэтому сейчас может не беспокоиться о деньгах.

«У Евгения Вагановича сейчас хорошее состояние. Живет на то, что наработал, плюс пенсия, какие-то дивиденды и отчисления творческие. У него же все-таки его шоу «Кривое зеркало», насколько я знаю, по России гастролирует от раза к разу. Он на этом и зарабатывает», - поделился продюсер.

Ранее Евгений Петросян сделал жене Татьяне Брухуновой необычный подарок.