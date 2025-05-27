Певица Бритни Спирс разозлилась из-за нового романа бывшего мужа, фитнес-тренера Сэма Асгари. Об этом сообщает издание Radar Online.

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Инсайдер из окружения звезды рассказал, что Бритни Спирс не понравилось то, что Сэм Асгари теперь встречается с агентом по недвижимости Брук Ирвайн. Певица разозлилась на экс-супруга за то, что он быстро оправился после их развода. По словам собеседника таблоида, артистка все еще испытывает чувства к фитнес-тренеру.

«Бритни была расстроена тем, что Сэм начал новые отношения раньше нее. Тот факт, что он сейчас находится в серьезных отношениях, был для нее тяжелым испытанием, поскольку у нее все еще есть к нему чувства. Наблюдать за ним с другой женщиной нелегко», — заявил инсайдер.

9 июня 2022 года Бритни Спирс и фитнес-тренер Сэм Асгари расписались. В апреле 2022-го певица объявила о беременности, но спустя месяц призналась, что потеряла ребенка. 16 августа 2023 года появилась информация, что влюбленные расстались. Бракоразводный процесс закончился в 2024 году.

Брак с Асгари стал для певицы третьим. В 2004 году она вышла замуж за журналиста Джейсона Александра, однако в статусе супругов они пробыли всего 55 часов. Вторым мужем артистки стал танцор Кевин Федерлайн: они поженились в 2004-м, а уже в 2007-м развелись. У них есть двое сыновей: 19-летний Шон Престон и 18-летний Джейден Джеймс.