Басков ответил на призывы Соседова уйти со сцены

Николай Басков резко ответил на критику Сергея Соседова, заявившего, что ему пора уйти со сцены. В беседе с Teleprogramma.pro за кулисами премии канала RU.TV певец призвал журналиста «закрыть рот».

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Недавно Сергей Соседов, известный колкими высказываниями в адрес звезд шоу-бизнеса, заявил, что Николаю Баскову и Филиппу Киркорову нужно завершить карьеру и дать дорогу молодым. В ответ на замечание критика исполнитель хита «Шарманка» отметил: ни он, ни его коллега не препятствуют другим артистам на сцене.

Певец также подчеркнул: они строили карьеру в непростое время, когда не было Интернета, а на радио решали, ставить их песни или нет. Сейчас же, по мнению Николая Баскова, «пробиться» на сцену намного проще, поэтому там уже много начинающих артистов.

«На сцене и так одни молодые. Это такой глупый вопрос на самом деле. Как сегодня можно помешать молодому артисту развиться?» — высказался Николай Басков.

Что касается замечаний Сергея Соседова, то артист считает: музыкальный критик не должен позволять себе подобное в отношении известных артистов, заработавших авторитет на сцене за много лет. Николай Басков назвал такой подход телеведущего «очень странным».

«А вообще, известному критику говорить такие слова о людях, которые уже много лет остаются известными и популярными… Давайте ему скажем: „Не пора ли ему просто закрыть рот?“ Хотя это профессия Соседова, он должен что-то говорить. Но в этом плане это очень странный подход. Давайте и нашим депутатам в Госдуме скажем: „Хватит сидеть. Вы уже какой созыв сидите“», — заявил певец.

Ранее Николай Басков раскрыл, уступят ли признанные звезды дорогу молодым артистам на сцене.