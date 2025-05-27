Волочкова со слезами на глазах высказалась о ситуации в Большом театре

Балерина Анастасия Волочкова заявила в беседе с изданием Woman.ru, что Большой театр утратил свое величие за последнее время.

СМИ опубликовало в Telegram-канале ролик, в котором танцовщица со слезами на глазах обвинила Большой театр в завышении цен на билеты. Она утверждает, что обычным зрителям стало недоступно посещение спектаклей в Большом, поскольку они не могут себе позволить приобрести билет за 100 тыс. рублей.

«Они и так уже здесь все разрушили. <…> Раньше бабушки приходили и покупали билеты за три рубля, аплодировали нам. А сейчас приходят толстосумы с кашелками. Я вам правду говорю! Кашелки приходят за счет этих толстосумов, чтобы сфоткаться напротив украденной люстры», — заявила балерина.

Большинство интернет-пользователей согласилось с позицией Волочковой. В сети посчитали, что Волочкова права о ценах, но усомнились в ее словах об украденной люстре.