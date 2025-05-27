Бородина прокомментировала новость о тюремном сроке звезды «Великолепного века»

Сегодня для поклонников турецкого кино выдался тревожный день. Стало известно, что звезда сериала «Великолепный век» Халит Эргенч, сыгравший Сулеймана, был приговорен к тюремному сроку за дачу ложных показаний. Об этом сообщило турецкое издание Anadolu.

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Фанатка турецких сериалов Ксения Бородина не могла оставить эту новость без внимания. Совсем недавно ведущая лично встретилась с Халитом в Стамбуле и делилась впечатлениями о встрече — актер очаровал блогершу джентльменскими манерами и обаянием. И вот сегодня она узнала, что у ее кумира серьезные проблемы с законом.

«Девочки, я в шоке. Наш султан Сулейман получил тюремный срок за дачу ложных показаний… Его приговорили к 1 году 10 месяцам», — написала обеспокоенная ведущая в телеграм-канале. Ксения также поинтересовалась, что будет дальше с проектом, где сейчас снимается актер. «Неужели остановят съемки?» — полюбопытствовала Бородина.

Подписчицы блогерши также были ошеломлены этой новостью, однако, по мнению некоторых фолловеров, дела обстоят не так уж и плохо.