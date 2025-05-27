Гай Германика публично оскорбила Диану Арбенину

Режиссер Валерия Гай Германика ответила в Telegram-канале певице Диане Арбениной на речь артистки на церемонии вручения премии Гильдии кастинг-директоров, где рокерша получила приз «Открытие» года за роль в сериале постановщицы «Обоюдное согласие-2».

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Арбенина сказала на сцене, что благодарна Германике за съемки в проекте, который она охарактеризовала как «полное недоразумение». Певица призналась, что изначально отказывалась от участия в шоу, поскольку не может учить чужие тексты, но ее уговорила постановщица.

«Поэтому роли своей я не знала, в процессе я поняла, что я не сука — люди, которые меня встречали на улице, говорили: о, какая у вас была хорошая роль. И да, я действительно очень хороший человек, и надеюсь, что зрители мне верили», — заявила рокерша.

Арбенина также добавила, что за время съемок ни разу не пообщалась с Гай Германикой, так как поссорилась с ней из-за отказа раздеться для съемок. В заключение певица обратилась к Германике с фразой: «Лера, я не жалею, что не разделась».

В Telegram-канале Гай Германика подтвердила, что поссорилась с Арбениной на съемках «Обоюдного согласия-2». Она заявила, что певица не хотела исполнять сцены, которые нужны были персонажу. Она также обвинила артистку в токсичности.