Любовь Успенская резко отреагировала на вопрос об Алле Пугачёвой

Певица Любовь Успенская отказалась отвечать на вопросы журналистов об Алле Пугачёвой. На одном из светских мероприятий артистка заявила, что за уехавшую Примадонну «не надо переживать» и попросила больше не спрашивать её о коллеге. «Вы что за неё так переживаете? Не надо за неё переживать. Что за неё переживать? Не надо мне задавать про неё вопросы», — процитировал артистку POPCAKE.

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Напомним, что в последние годы Алла Пугачёва проживала в Израиле, а после переехала на Кипр вместе с мужем Максимом Галкиным (признан иноагентом в РФ) и младшими детьми — двойняшками Лизой и Гарри. Время от времени Примадонна высказывается о родине и часто нарывается на хейт. Публика раскритиковала и первую за последние 15 лет песню Пугачёвой.

Так же под прицелом дочь народной артистки — Кристина Орбакайте. Недавно стало известно, что певица разорвала связи с командой, с которой работала в России.