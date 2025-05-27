«Легко сойти с ума»: как Седокова продолжает жить после самоубийства Тиммы

17 декабря 2024 года латвийского баскетболиста Яниса Тимму нашли мертвым. Бывший муж певицы Анны Седоковой свел счеты с жизнью, а на его экране нашли номер экс-супруги с просьбой ей позвонить. Как сообщает Starhit, артистка признавалась, что это стало дня нее «самым сложным периодом в жизни». Несмотря на это, уже через четыре месяца звезда появилась на красной дорожке, а следом дала первое интервью.

Напомним, что после самоубийства Тиммы Седокова попала в больницу, где провела несколько недель. Она пропала из социальных сетей, однако уже в феврале выложила новый пост на своей странице в соцсетях, а в конце марта вышла ее новая песня. Следующая музыкальная новинка появилась в апреле, а после этого Анна снова начала появляться в светском обществе.

Так, 10 апреля Седокова посетила ежегодную музыкальную премию «Жара». Знаменитость сверкала в длинном платье с откровенными разрезами, позировала перед журналистами и выглядела счастливой. Вместе с тем она призналась в Telegram-канале, что переживает за реакцию людей, а сам вечер дался ей с трудом. Многие подписчики обвинили певицу в лицемерии и слишком открытом наряде.

«Я буду показывать своим примером, что после сложных ситуаций нужно подняться и жить дальше. Потому что, если жить в прошлом, очень легко сойти с ума и закончить так же. Он бы хотел, чтобы я была сильной и счастливой», — ответила она на критику.

Уже вскоре Седокова посетила премию «Voice: Главные лица 2025». Учиться на своих «ошибках» звезда не стала, как и изменять стилю: на ней была юбка-миди и блестящий корсет с глубоким декольте. Говорить с журналистами на светском вечере она отказалась.

Через некоторое время в СМИ появились слухи, что артистка в действительности не собирается делиться личными переживаниями бесплатно. В Сети распространился скриншот, на котором Анна якобы просит 10 млн рублей за откровенный разговор. Седокова после опровергала информацию, и говорила, что это не она требовала денег, а предлагали ей. Анна подчеркивала, что пока умеет разговаривать «лишь языком музыки».

Однако, интервью не заставило себя ждать. Спустя четыре месяца после самоубийства Тиммы, Седокова отправилась в студию подкаста «По каверочку». Она призналась, что выбрала такой формат, чтобы речь шла о ее творчестве, а не личной жизни. Однако без вопросов о бывшем муже не обошлось.

«Потеря любимого человека, который был очень важен для тебя — это стало для меня огромным горем, несмотря на то что у нас было сложно все. Я в какой-то момент поняла, что должна идти дальше, у меня дети, жизнь. Когда я чуть-чуть окрепла, я поняла, что должна написать песню. Горжусь этой работой. Она одновременно помогла мне рассказать о том, что я чувствую, потому что я все это время молчала и не давала интервью», — заявила она.

Пришла Седокова и на празднование восьмилетия сына Гектора. Она организовала мальчику веселый праздник и подарила игровую приставку. В начале мая Анна улетела в США, где встретилась со старшей дочерью Алиной. Вместе они посетили концерт группы Rüfüs Du Sol и не скрывали своих восторженных эмоций.

Кроме того, распространяются слухи, что бывшая экс-солистка «ВИА Гры» уже нашла себе избранника. Ее сердце якобы смог завоевать богатый мужчина из мира спорта. Подтверждением служат кадры с букетами роз, которыми делится Седокова в соцсетях.