«Жгучий красавчик». Меньшиков предстал перед поклонниками в новом модном образе

64-летний Олег Меньшиков поразил поклонников новым стилем. Актер не собирается облачаться в скучную одежду, да стареть тоже явно не желает. На своей странице в соцсети он предстал в длинном черном кимоно с белым принтом в виде надписей. Образ Меньшиков дополнил оригинальным массивным перстнем.

«Немного рок-н-ролла», — подписал он снимки.

Подписчики пришли в восторг от выбора Олега Евгеньевича

«Очень задорно! Особенно кольцо», «И по аристократичному, и по-зумерски! Вот это стиль!», «Как всегда выразительно», «Рубаха прям красноречивая», «У вас это внутри. Эта музыка, и все чувства», «Джаггер бы позавидовал», «Маэстро, ну вы красавчик», «Жгучий красавчик! Перстень — огонь!» — пишут фолловеры.

© Соцсети

Совсем недавно Меньшиков имел проблемы с лишним весом, но не так давно заметно похудел. Причем, в короткий срок, чем спровоцировал слухи об онкологии. Однако в театре имени Ермоловой, где служит артист, опровергли слухи о его заболевании, назвав их полной чушью. По словам представителей Меньшикова, он прекрасно себя чувствует. Впрочем, свежие публикации в блоге актера полностью это подтверждают.