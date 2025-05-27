P. Diddy зарабатывает миллионы долларов, находясь за решеткой

P. Diddy зарабатывает миллионы долларов, находясь за решёткой, — и вот каким образом
P. Diddy даже в тюрьме умудряется зарабатывать миллионы долларов. RadarOnline пишет, что рэпер всё это время сдаёт в аренду свой частный самолёт, а наивные путешественники тем временем даже не подозревают, кто его владелец. По данным портала, частный джет стоимостью 60 миллионов долларов уже принёс Шону Комбсу (настоящее имя музыканта) чуть больше четырёх миллионов.
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На данный момент самолёт совершил уже 126 перелётов с тех пор, как Дидди оказался в тюрьме. В среднем желающие арендовать джет тратят на такое удовольствие 32 тысячи долларов.
Уточняется, что сейчас, когда огромное количество средств Дидди уходит на адвокатов, именно сдача самолёта в аренду может стать основным источником его заработка. Ну, за исключением роскошной недвижимости, которую, как сообщается, не так давно родственники скандального продюсера выставили на продажу.