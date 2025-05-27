«Негодяйское действие»: Толмацкий обвинил Турчина в мошенничестве

Продюсер Александр Толмацкий назвал телеэкстрасенса Никиту Турчина мелким мошенником. Как сообщает Starhit, он потребовал от молодого человека вернуть деньги другим участникам шоу «Мастер игры», которые он собирал на подарок музыканту.

Ранее певец Евгений Ершов рассказал, что экстрасенс предложил всем участникам «Мастера игры» перевести деньги ему, чтобы он купил элитный коньяк для Толмацкого, который отмечал 65-летие. Оказалось, что бутылка алкоголя стоила значительно дешевле, нежели Никита собрал денег.

По словам Толмацкого, он решил собрать участников шоу у себя дома 17 мая, чтобы отметить прошедший 12 мая юбилей. Они с удовольствием согласились и решили сделать ему подарок.

«Как я понимаю, Никита взялся за организацию и сбор денег на этот подарок, но получилось с его стороны ну такое, как бы, негодяйское действие… Никита собрал большую сумму денег, а подарок в результате стоил в три раза меньше, как минимум, чем он собрал деньги», — сказал продюсер.

Однако еще больше Толмацкого задело отношения парня к нему. Он уехал от него последним и вел себя в его доме крайне некрасиво. После обсуждения с женой и дочкой продюсер пришел к выводу, что Турчин — «мелкий мошенник». Причем узнал об обмане с подарком он абсолютно случайно — во время записи подкаста с телеведущим Кириллом Кошариным.

«У нас есть такая группа, где все участники. Я говорю, слушай, что-то я не вижу группы. Он: да мы тебя удалили, потому что Никита собирал деньги, оставшиеся на твой подарок. Я говорю, так, подожди, в смысле, я говорю, и сколько он собрал-то? И он мне называет сумму — примерно 150 тысяч, я не помню», — сказал продюсер, отметив, что подаренный коньяк в Сети стоит 39 тысяч рублей.

Толмацкий попросил добавить его обратно в группу, чтобы написать Никите. Он потребовал от Турчина вернуть другим людям деньги. По его мнению, молодой человек оказался негодяем.