Скандал на шоу: Бородина молчит, пока Борисова оскорбляет Сердюкова

Телеведущая Дана Борисова назвала «быдлом» и «неадекватом» блогера Николая Сердюкова, который вместе со своей избранницей Ксенией Бородиной присоединился к шоу «Сокровище императора». Как сообщает Starhit, Бородина предпочла пропустить выпады других участников в сторону любимого.

Сердюков стал объектом критики после выхода серии. По мнению зрителей, взрослый мужчина постоянно жаловался во время испытаний и «ныл». Кроме того, его поведением были недовольны Нюша с сестрой и Борисова, которая обругала блогера, не стесняясь в выражениях.

Однако в Сети нашлись и те фанаты, которые посчитали конкурс не слишком правильным. Одна из подписчиц назвала задание «дебильным». Бородина ответила ей и заявила, что организаторы не продумали безопасность участников.

«Там действительно очень травмоопасно, поэтому и ногу раздуло сильно. Там надо было по бокам наколоть мягкие штуки, потому что у нас у всех ноги были искалечены. Через экран это не передается», — заявила телеведущая.

При этом Бородина пока не стала отвечать на выпады других участников в сторону Сердюкова. Кроме того, она не прокомментировала нападки в ее адрес — камеры зафиксировали момент, на котором блогер жестко ответил будущей жене. Это смутило даже журналистку Алену Жигалову, у которой с Бородиной давний конфликт.